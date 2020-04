GLI STRUMENTI

ROMA I programmi fiscali dei governi finora annunciati faranno lievitare il debito pubblico emesso in Europa: gli economisti stimano emissioni lorde per almeno 1.200 miliardi, se si vuol guardare alla parte bassa della forchetta di previsioni. Ci penserà la Bce ad assorbire buona parte della nuova carta in arrivo sul mercato. Con i due piani di acquisto (App e Pepp) scattati con l'emergenza Francoforte potrà acquistare oltre 750 miliardi nel 2020, senza contare gli acquisti previsti reinvestendo gli utili del vecchio Qe. E c'è chi conta su acquisti anche per oltre 1.000 miliardi in pochi mesi. Cifre mai viste finora. Questo comunque non basterà. Ecco perché la cassetta degli attrezzi Ue dovrà essere più generosa e potrà arrivare a 3.000 miliardi, ovvero tre trilioni di euro. Comprenderà i tre strumenti approvati dall'ultimo Eurogruppo: il fondo salva-occupazione Sure da 100 miliardi, i Bei-bond da 200 miliardi (è la liquidità che si può liberare per finanziare le Pmi) e la dote del Mes da 240 miliardi. Dai Recovery bond, invece potrebbero arrivare tra 1.000 e 1.500 miliardi.

R. Amo.

