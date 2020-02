L'ARRESTO

VERONA La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato mercoledì un corriere della droga albanese: in auto aveva oltre 10 chili di cocaina. È un 32enne incensurato residente in Germania. L'uomo è stato fermato nell'area di servizio Adige Ovest sull'autostrada A22 del Brennero, nelle vicinanze di Brentino Belluno a pochi chilometri di distanza da Affi, a ridosso di un casello dove, a fine gennaio, erano stati arrestati dalla Dcsa (Direzione centrale per i servizi antidroga) e dallo Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), due trafficanti del Guatemala: il 35enne Daniel Esteban Ortega Ubeda, detto Tito e il 48enne Felix Ruben Villagran Lopez, detto Felix, considerati dagli inquirenti diretta emanazione dei narcos messicani e in particolare di Jose Angel Rivera Zazueta (33 anni), chiamato El Flaco. Ad Affi i due messicani sono stati arrestati mentre trattavano una partita di prova di 3 chili di cocaina purissima, che arriverebbe dallo stesso canale che ha portato all'Operazione Halcon che ha visto a gennaio il sequestro di oltre 400 chili di droga nel porto di Catania. E ora, c'è il sospetto che quei 10 chili sequestrati mercoledì facciano parte sempre dello stesso giro e che il trafficante albanese fermato sulla Brennero fosse diretto in Germania. L'uomo ha detto, infatti, ai finanzieri di essere in viaggio per trascorrere una settimana di vacanza in Albania, in realtà non aveva un bagaglio e al momento del controllo era agitato. Gli agenti insospettiti hanno ispezionato l'autovettura con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Guardia di finanza di Villafranca di Verona. E il fiuto del pastore tedesco Zack, ha portato a scoprire nel vano passeggeri posteriore, occultati all'interno delle intercapedini laterali, nove panetti di cocaina purissima che avrebbero fruttato due milioni di euro.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

