L'Argentina in crisi va alle urne favorito il peronista Fernandez

LO SCENARIODomani, esattamente 9 anni dopo la morte di Néstor Kirchner, ex presidente e marito di Cristina, l'Argentina torna al voto, con la prospettiva concreta che il kirchnerismo-peronismo subentri alla presidenza del liberale Mauricio Macri. I sondaggi indicano una possibile vittoria già al primo turno di Alberto Fernández, il candidato della coalizione di centro-sinistra Frente de Todos, che avrebbe come vice-presidente la stessa Cristina Fernández Kirchner, già first lady con il marito Nestor (2003-2007) e poi presidente per due...