Danze, brindisi, abbracci, musica ad alto volume con dj e vocalist. Tutto senza mascherina e in barba ad ogni indicazione anti assembramento per evitare i contagi. La festa da ultimo dell'anno è andata in scena la notte di San Silvestro in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. I video dei presenti sono stati caricati sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva «vista l'attuale situazione di non divulgare foto e video». Il direttore dell'albergo Ivan Favalli ha provato a giustificarsi così: «Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo, per i nostri ospiti, fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato».

«Tutti i 126 ospiti del resort presenti ieri saranno multati per non aver rispettato le norme anti-Covid dell'ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa», ha spiegato Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi, nel Bresciano, in merito alla festa. «Stiamo valutando anche eventuali verbali per il titolare dell'attività», ha aggiunto il comandante della Polizia locale.

I video sono abbastanza chiari. Un centinaio di persone si sono ritrovate il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno. «Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche ha spiegato il direttore del resort non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l'attività. C'erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire», spiega Favalli. «Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato a intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto». E su Facebook ha aggiunto: «Per quanto riguarda i bigliettini sui tavoli, avevamo chiesto di non pubblicare video sui social perché trattandosi di un resort di lusso magari alcuni ospiti potevano non avere piacere di essere ripresi».

Il caso del veglione nel resort di lusso verrà sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica di Brescia.

