L'APPUNTAMENTO dal nostro inviatoROMA Tra meno di un mese, di nuovo tutti a Roma. E stavolta per parlare, anche, di Grandi Navi. «Ci aggiorneremo presto, prima di Natale ci sarà un altro Comitatone», ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa tenutasi ieri sera a Palazzo Chigi cui hanno partecipato i ministri alle Infrastrutture Paola De Micheli e all'Ambiente Sergio Costa, oltre al capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli per fare il punto anche sui disastri in Liguria. Il...