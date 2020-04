L'APPROFONDIMENTO

VENEZIA C'è chi usa la carta da forno, chi le garze e la pellicola da cucina. Le sarte si sono messe alla macchina da cucire e le aziende stanno convertendo la propria produzione. Le mascherine sono diventate il grande oggetto del desiderio specie ora che sono spesso obbligatorie. Anche se l'Oms ha ribadito che l'uso delle mascherine non è sufficiente a fornire una protezione adeguata contro il coronavirus, ma devono essere adottate anche altre misure come la distanza sociale e il lavaggio frequente delle mani. Le maschere mediche, in particolare, «possono creare un falso senso di sicurezza nella popolazione che quindi potrebbe trascurare le altre misure essenziali». Quali imodelli sono più sicuri, come utilizzarle, dove acquistarle e qual è il loro corretto prezzo per evitare speculazioni legate all'emergenza coronavirus? Tenendo presente almeno due elementi che valgono sempre: le mascherine non possono essere mai riutilizzate; per essere sanificate dovrebbero essere lavate almeno a 121 gradi; La loro efficacia non supera le 4-5 ore. Per sviscerare tutto quello che c'è da sapere ci siamo fatti aiutare da UniSmart, la Fondazione dell'Università degli Studi di Padova, che è l'ente amministratore e gestore del flusso operativo dei test per le mascherine e per altri dispositivi. Si avvale dei centri di ricerca dell'Università che con i loro laboratori sono in grado di fornire prove tecniche che rispondano ai requisiti necessari alla distribuzione delle mascherine. In questo periodo l'Università di Padova ha costituito una task force guidata dal Prorettore Fabrizio Dughiero per dare supporto alle imprese che vogliono produrre mascherine. Spiega Stefano Giulitti, project manager di UniSmart: «Ai primi di aprile abbiamo attivato la procedura di richiesta per la valutazione tecnica delle mascherine e un centinaio di aziende ci hanno già contattato».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA