L'APPELLO

VENEZIA Non solo la sofferenza per il distacco e l'ansia per l'incertezza: c'è anche l'amarezza per lo sciacallaggio. È quella che sta vivendo la famiglia di Alessandro Limardo, che il 18 maggio 2011 aveva 74 anni ed era ricoverato all'ospedale San Camillo del Lido di Venezia, quando svanì praticamente nel nulla. A dieci anni di distanza, il caso sembrava potersi riaprire pochi giorni fa attraverso una segnalazione proveniente proprio dalla laguna, che però si è rivelata un buco nell'acqua.

SENZA SCRUPOLI

A darne notizia sono stati i familiari dell'ingegnere lombardo, affetto dal morbo di Parkinson e per questo in cura nella struttura veneziana, attraverso la pagina Facebook Alessandro Limardo - aiutateci a ritrovarlo. Un post carico di amaro sarcasmo: «Ringrazio tanto chi ci ha contattati dandoci un appuntamento lo scorso 8 dicembre, fatto salvo il non farsi vedere. Forse ha paura? O qualcuno che sa ha deciso di no? Perché nessuno parla? Sapete che così facendo ci fate soffrire di più? Grazie a chi vorrà aiutarci». L'appuntamento era stato fissato tra le 11 e le 11.30 alla stazione di Santa Lucia, ma nessuno si è presentato.

L'episodio ha suscitato la solidarietà di Daniela Ferrari, presidente dell'associazione Penelope Veneto: «Questa famiglia aspetta ancora risposte che non arrivano. Arrivano invece telefonate di persone senza scrupoli che approfittano dell'amore di una famiglia per scopi che ancora non sono ben chiari. Non è possibile che un uomo lasci una clinica e scompaia nel nulla. E se la legge italiana non ha ritenuto individuare responsabilità alcuna, chi sa è responsabile del protrarsi di un dolore che non ha fine. Se avete una coscienza dovete farvi avanti, chiamate i familiari o chiamate Penelope Veneto a questo numero: 3881122653».

LE INIZIATIVE

La vicenda è emblematica delle difficoltà che devono fronteggiare i parenti delle persone scomparse, spesso costrette ad estenuanti e infinite attese, senza però mai perdere la speranza. In loro sostegno oggi saranno illuminati di verde anche molti luoghi pubblici del Nordest, da Palazzo Sarcinelli a Conegliano ai maxi-schermi di Isola Rizza, dalla torre di Cervignano del Friuli a Palazzo Ferro Fini a Venezia.

Proprio qui il presidente Roberto Ciambetti e la consigliera regionale Silvia Maino hanno elaborato un progetto di legge statale dedicato alla ricorrenza del 12 dicembre. «La morte di una persona cara, un familiare, un figlio, un genitore spiegano è sempre un evento drammatico. Quando poi chi rimane non ha neanche un corpo su cui piangere, poter andare avanti ed elaborare il lutto è davvero arduo. Senza contare poi gli infiniti problemi burocratici ed economici che la scomparsa di una persona determina per la sua famiglia. Oggi, prima che dalla scomparsa venga dichiarata la morte, devono passare 10 anni. Un periodo lunghissimo, in cui si vive nel limbo, stritolati da carte e passaggi burocratici infiniti, con conti correnti bloccati. Per questo depositeremo un progetto di legge statale che mira a ridurre questo periodo da 10 a 5 anni». Il pensiero dei due esponenti della Lega va anche all'associazione Penelope: «È grazie all'impegno di tanti volontari che le famiglie degli scomparsi possono contare su un supporto nel lungo e complesso percorso giuridico, ed è grazie a loro che è stato riconosciuto il Commissario straordinario a Roma. Dobbiamo tenere a mente che le spese che i familiari di persone scomparse sostengono sono estremamente onerose e, spesso al dolore per la scomparsa del proprio congiunto, si unisce anche la disperazione causata dalle insufficienti risorse necessarie per favorirne il ritrovamento».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



