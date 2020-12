L'APPELLO

Un messaggio di «forte dialogo e collaborazione tra le parti sociali». È quello che Assindustria Venetocentro e Cgil, Cisl e Uil di Padova e Treviso lanciano insieme, ai propri associati e iscritti e all'intero territorio, dopo l'incontro dei giorni scorsi. Il neo presidente dell'associazione imprenditoriale Leopoldo Destro, con il direttore Giuseppe Milan, e i segretari generali dei sindacati confederali hanno, infatti, riavviato il tavolo di confronto, sospeso per l'emergenza Covid. Non a caso, al termine del vertice è stata diffusa una nota congiunta. Al centro della discussione, l'analisi dei prossimi scenari economici e la definizione di obiettivi comuni, «in un'ottica di imprescindibile rinnovamento e rilancio delle relazioni industriali», a partire da alcuni temi chiave come valorizzazione del capitale umano, digitalizzazione, ambiente e sostenibilità, sviluppo delle infrastrutture, presidio dei mercati e delle catene del valore. Soprattutto, i partecipanti ribadiscono come aziende e lavoratori siano «un elemento imprescindibile di tenuta economica e coesione sociale, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà, da difendere e preservare» e per questo sollecitano alle istituzioni iniziative per mitigare la crisi, anche con l'invito a «guardare oltre il presente, per fare in modo che, a pandemia finita, possa seguire una stagione di sviluppo e crescita, che si traduca in un recupero di competitività, in nuovi posti di lavoro e in un benessere sociale diffuso».

M.Z.

