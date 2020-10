L'APPELLO

PADOVA Parte da Padova la lettera di 50 assessori alle Attività produttive in cui si chiedono al premier Giuseppe Conte tempi certi per i ristori nei confronti degli esercizi commerciali che devono fare i conti con la stretta agli orari di apertura fatta scattare dall'ultimo Dpcm. Ma nel palazzo comunale padovano scoppia anche un caso Colasio che rischia di aprire un caso diplomatico con Napoli.

Andiamo con ordine. Su iniziativa del sindaco Sergio Giordani, delegato di Anci nazionale all'Innovazione e dell'assessore al Commercio e Attività Produttive Antonio Bressa, è partita ieri mattina una lettere indirizzata al Presidente del Consiglio Conte in cui oltre 50 assessori di altrettante città italiane esprimono la loro preoccupazione per la situazione che stanno vivendo interi settori produttivi. A sottoscrivere il documento sono stati, tra gli altri, gli assessori di Milano, Bari, Treviso e Palermo. In particolare il loro appello al Governo riguarda la necessità di attivare rapidamente e concretamente i ristori necessari alla sopravvivenza di molte aziende e, di conseguenza, di molte famiglie, ma pone anche l'attenzione sulla necessità di una stretta collaborazione fra istituzioni centrali e istituzioni locali, Comuni in primis, per sincronizzare e armonizzare tutti gli interventi di sostegno previsti. Il rischio in caso contrario è quello di un innalzamento delle tensioni sociali che è necessario evitare assolutamente.

La missiva si chiude ribadendo l'impegno degli amministratori locali per mettere in campo ogni azione possibile di sostegno alle attività economiche che sia attivabile a livello locale. «I Comuni sono l'istituzione più vicina a cittadini e agli esercenti in difficoltà e noi assessori al Commercio ci sentiamo in prima linea nell'offrire soluzioni per superare questa fase complessa ha spiegato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa - Per questo abbiamo offerto al Governo la nostra piena collaborazione chiedendo al tempo stesso una risposta rapida per quanto riguarda le misure economiche necessarie per evitare future chiusure». Tra le richieste contenute nella lettera ci sono ristori celeri per le categorie colpite, cassa integrazione efficace ed interventi fiscali.

Ad agitare palazzo Moroni, però, ieri è stata una dichiarazione dell'assessore alla Cultura Andrea Colasio che, con ogni probabilità, non è destinata a sollevare molti entusiasmi sotto il Vesuvio. A margine di un evento culturale, infatti, Colasio non ha nascosto tutte le su perplessità rispetto al nuovo Dpcm. «Secondo me musei e teatri potrebbero riaprire. I teatri, per esempio, sono tra i luoghi in assoluto più sicuri per quel che riguarda il rischio contagio. Dirò di più, anche ai ristoratori doveva essere data la possibilità di rimanere aperti fino alle 23. Non c'è ombra di dubbio che sia più sicuro cenare in un ristorante con il distanziamento, piuttosto che salire in un bus o in un tram» ha premesso il titolare della Cultura che, poi, ha aggiunto una considerazione che è destinata a suscitare più di qualche polemica: «Qui non siamo a Napoli. Qui esiste una cultura civica molto forte. Qui c'è un forte senso di comunità. C'è la forte consapevolezza che la salute è un bene comune e che, come tale, bisogna averne rispetto. Secondo me il modello da seguire è l'Alto Adige dove si è differenziata l'applicazione del Dpcm. Credo che anche in Veneto bisognava seguire quella strada».

Alberto Rodighiero

