L'APPELLO

PADOVA Muoiono uno dietro l'altro gli anziani del pensionato Scarmignan di Merlara, nel Padovano. Tutti gli ospiti della casa di riposto hanno contratto il coronavirus e, ora, dopo due settimane dallo scoppio dell'epidemia nella struttura, il 7 marzo, i ricoverati nel Centro servizi chiudono gli occhi per sempre. Alcuni non vengono nemmeno portati in ospedale a Schiavonia, divenuto il centro provinciale per l'emergenza Covid-19 a Padova. Per loro il contagio è una condanna a morte: non sopravvivranno e dunque i medici scelgono di lasciarli nel loro letto in casa di riposo, dove almeno l'infermiera o l'oss che li ha accuditi negli ultimi anni, può tener loro la mano nel momento dell'addio. Altri, più robusti, vengono ricoverati in terapia intensiva. Ma questo non basta a salvarli. Lo raccontano la presidente Roberta Meneghetti e la sindaca Claudia Corradin.

LA TESTIMONIANZA

«Non è una nostra scelta - spiega quest'ultima - L'ospedale ha dettato questa linea. Ovviamente si vorrebbe salvare tutti, ma si sa che non è possibile. Per questo quando qualcuno sta male, i medici valutano la situazione. Se si può effettivamente fare qualcosa per loro, vengono portati in ospedale. Chi è troppo debole e troppo grave, resta nel pensionato. E qui muore». Sono dieci gli anziani deceduti da quando il sabato di due settimane fa si è scoperta la positività al virus di un primo ospite. La casa di riposo è stata subito chiusa con all'interno tutto il personale, dai cuochi alle operatrici sanitarie, dagli impiegati amministrativi agli infermieri che erano di turno quando è arrivata la notizia dall'ufficio igiene dell'Ulss euganea. Poi sono partiti i tamponi e il risultato «ha sbattuto in faccia a tutti noi la cruda realtà», racconta il primo cittadino: tutti gli ospiti hanno contratto la malattia. Il virus ha più che dimezzato i dipendenti con 25 contagiati su un totale di 43. E quelli che restano in servizio ora devono sottoporsi a turni massacranti per accudire gli anziani che restano nel pensionato perchè «non c'è più nessuno che può dargli il cambio; quasi tutti sono stati assunti dagli ospedali e chi è rimasto libero non sempre si vuol prendere il rischio di contrarre il coronavirus per un lavoro così precario. Finora la politica è rimasta zitta su quanto succede qui da noi, ma è ora che la Regione faccia la sua parte altrimenti rischiamo il tracollo» sbotta la sindaca Corradin, lei stessa risultata positiva al tampone, così come il suo vice.

L'ISOLAMENTO

Ora vive isolata nella sua abitazione: «Finita la triste conta dei morti nella nostra casa di riposo, potrei scrivere il libro La solitudine dei numeri ultimi. Noi primi cittadini di paesini piccoli siamo dimenticati, chiedo aiuto per i nostri anziani e per i nostri sanitari: siamo allo stremo» tuona mentre la tosse le sconquassa il petto ogni volta che apre la bocca. La sindaca fa fatica a parlare, ma vuole raccontare quel che sta succedendo nella sua Merlara, paesino di poco più di duemila e seicento anime nel Padovano, al confine con il Polesine e Verona. «Da primo cittadino ho superato l'alluvione e il terremoto, ma non ho mai vissuto un'angoscia tanto intensa. Mai avrei pensato di affrontare questo nel mio secondo mandato. L'acqua la vedi, questo virus invece è un nemico invisibile. È un incubo, un mondo surreale. Spero che finisca tutto presto, ma la perdita quotidiana di vite pesa come un macigno su di me, su tutti noi. Qualcuno ci aiuti».

