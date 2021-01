LA RICHIESTA

VENEZIA Passare dall'arancione al giallo rappresenta uno spartiacque «tra la vita e la morte» per molte azienda venete. L'appello di un rientro nella fascia che consente gli spostamenti tra Comuni e l'apertura, con tutte le limitazioni previste dalla normativa, di bar e ristoranti è della Confcommercio regionale che descrive una situazione ormai difficile da sopportare per i titolari di attività del territorio. «Gli imprenditori veneti sono stremati» spiega Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio veneto, precisando che non riesce a trovare nessun altro termine per descrivere lo stato d'animo dei colleghi. «Se nel primo lockdown - precisa - c'era un ottimismo di riserva che consentiva a chi ha attività di guardare ai mesi futuri con speranza, oggi siamo nella situazione opposta: all'ottimismo si è sostituita una sorta di crisi depressiva alimentata anche da una destinazione della nostra regione in zona arancione che, bloccando bar e ristoranti, sta impedendo qualsiasi forma di socialità».

Quindi anche se i negozi sono aperti, i centri delle cittadine venete sono deserti e il turismo completamente azzerato. Proprio per questo ribadisce che passare da «arancioni a gialli significa decretare la vita o la morte di tante aziende».

LA SPERANZA

La speranza è quindi che da oggi, giorno in cui si stabilisce che colore dovrà indossare il Veneto nei prossimi giorni, vi siano i parametri positivi, come sostiene la Regione, che consentano di tornare alla fascia gialla che oltre allo spostamento tra Comuni, permette a bar e ristoranti di rimanere aperti fino alle 18 e ai musei di riprendere le visite del pubblico.

«Io voglio sperare - continua Bertin - che, proprio in virtù del fatto che il Veneto sta riscontrando parametri positivi sul fronte del contenimento dei contagi, da Roma arrivi un cambio di colore». Il solo fatto di poter riaprire, seppur fino alle 18, bar e ristoranti, ma anche i musei, avrebbe il potere, secondo Confcommercio, di portare una ventata «non proprio di ottimismo, non ci si può spingere a tanto - dice Bertin - ma almeno una piccola speranza verso una primavera che tutti ci auguriamo sia meno triste dei mesi che abbiamo passato e ancora stiamo passando».

Da parte sua il rappresentante del settore del commercio garantisce l'impegno di tutta la categoria. Un impegno che si traduce nel rispetto scrupoloso delle indicazioni per quanto attiene a distanziamenti, sanificazioni e accesso ai locali. «Ovviamente continueremo ad avere la massima attenzione - conclude il presidente veneto di Confcommercio - ma proprio per questo, per il nostro senso di responsabilità ci auspichiamo che il Veneto torni ad essere in zona gialla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA