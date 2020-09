GLI SCIENZIATI

VENEZIA I test rapidi contro il Covid? «Con la riapertura di scuole e università, è arrivato il momento di utilizzarli»: non solo in Veneto, precursore con l'Ulss 2 Marca Trevigiana nella sperimentazione dei kit poi validati dall'istituto Spallanzani di Roma, ma in tutta Italia. A dirlo è l'appello di dieci scienziati, fra cui il biochimico Luca Scorrano e l'immunologa Antonella Viola, in prima linea da Padova nella ricerca sulla pandemia.

Gli esperti ne fanno una questione di tenuta del sistema complessivo: «In condizioni di alta richiesta diagnostica, come inevitabilmente sarà durante la circolazione del virus dell'influenza il prossimo autunno-inverno, mentre alcuni laboratori saranno attrezzati per gestire grandi numeri, la maggior parte del territorio italiano sarà in difficoltà e non riuscirà a produrre i referti in tempi accettabili (24 ore)». È evidente che questo non sarà il caso del Veneto, che di test rapidi ne ha già processati 1,3 milioni in aggiunta agli 1,6 milioni di tamponi tradizionali. Ma la preoccupazione rimane per la risposta nel resto del Paese. Per i ricercatori, «il primo passo verso una semplificazione è rappresentato dal test molecolare sulla saliva», già approvato negli Stati Uniti, che consente di saltare la procedura del prelievo: «Ai soggetti da analizzare è richiesto semplicemente di raccogliere la saliva in un contenitore». Il secondo avanzamento è costituito dall'esame antigenico, che dà una risposta in pochi minuti ed è attualmente usato a Fiumicino: «Non si capisce perché un test adatto a identificare potenziali positivi in aeroporto non possa andar bene per monitorare nel tempo studenti e personale della scuola o dell'università». Dopodiché l'obiettivo finale sarà «un test salivare antigenico a basso costo e sufficientemente sensibile e specifico da poter essere ripetuto periodicamente», anche «una volta alla settimana».

