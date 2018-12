L'anticorruzione è norma Stop prescrizione dal 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Niente sarà più come prima, questa è la rivincita degli onesti: non saranno più trattati come fessi», esulta Luigi Di Maio. E celebra Alfonso Bonafede, il Guardasigilli: «È una giornata storica, la dedichiamo agli italiani che si spaccano la schiena lavorando onestamente. D'ora in poi lo Stato è dalla loro parte». Da una manciata di minuti la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge anticorruzione (304 sì, 106 no, 19 astenuti) e i 5Stelle festeggiano in piazza Montecitorio. Di militanti ce ne sono pochi, a...