L'ANNUNCIO

VENEZIA «Un test sierologico costa 10 euro? Pronti qua: in Riviera del Brenta siamo disponibili a comprarne subito 5.000». Con il piglio pragmatico dell'industriale, René Fernando Caovilla ha già fatto i conti, dopo essersi consultato con alcuni colleghi del distretto calzaturiero. «Appena ho letto di questa nuova tecnica che sarà sperimentata dalla Regione spiega il re delle scarpe e dei sandali gioiello ne ho parlato con altri imprenditori e ci siamo detti tutti d'accordo. Paghiamo noi le analisi per i nostri collaboratori, perché vogliamo utilizzare le altre settimane di chiusura che abbiamo davanti per metterci nelle condizioni di riprendere in sicurezza».

MASCHERINE GRIFFATE

Anche il gruppo René Caovilla ha dovuto sospendere la produzione. «Abbiamo solo il permesso spiega il patron di andare a controllare gli impianti. Le perdite? Non ancora quantificate, ma saranno guai grossetti. I dipendenti prima in ferie e poi in cassa integrazione, le mancate vendite, i prodotti che andranno fuori data e dovranno essere svenduti... Ma quello che ci interessa adesso è sconfiggere il nemico invisibile». Il piano per la riapertura è già pronto: «Misureremo la temperatura agli operai con lo scanner, li distanzieremo di un metro e mezzo, li riforniremo di guanti e mascherine. Abbiamo già fatto scorta di dispositivi, ma anche recuperato i materiali per produrceli: cuciamo tomaie, cuciremo anche mascherine. Griffate? Diciamo simpatiche». Chissà, magari avranno gli elastici a serpente, come gli iconici cinturini della casa... (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA