L'ANNUNCIO VENEZIA Tanto tuonò che piovve. Anzi, ieri in Veneto addirittura

L'ANNUNCIOVENEZIA Tanto tuonò che piovve. Anzi, ieri in Veneto addirittura nevicava, mentre a Roma è stata finalmente ufficializzata la notizia che girava nell'aria da un paio di mesi: il parlamentare veronese Davide Bendinelli, ex coordinatore regionale di Forza Italia, è passato a Italia Viva. A dare l'annuncio è stato il leader Matteo Renzi, mostrando di farne una questione strategica per il futuro del partito anche in vista delle prossime Regionali: «O recuperiamo nel Nordest, o rischiamo di perdere il rapporto con il tessuto...