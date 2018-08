CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOVENEZIA «Squadra che vince non si cambia!». Lo scrive, con tanto di punto esclamativo, il segretario della Lega veneta, Gianantonio Da Re. Che così liquida tutti i rumors che vorrebbero l'ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, sgomitare per piazzarsi a Palazzo Balbi nel 2020 al posto di Luca Zaia. «Bitonci è parlamentare e sottosegretario, il suo ruolo ce l'ha e sta bene così a Roma. E comunque non è lui a decidere cosa fare, le scelte le fa il partito», scandisce Da Re al Gazzettino. E il partito, dice Da Re, non ha dubbi: a...