VENEZIA «È tutto normale», dice Antonia Ricci, direttore generale dell'Izsve, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che la vigilia di Natale ha fatto due scoperte legate al coronavirus: la prima è che la variante inglese è arrivata in regione, ci sono tre veneti - due trevigiani e un vicentino, tutti arrivati da Londra - che risultano infettati oltre Manica; la seconda è che il virus sta cambiando così velocemente che, allo stato, risultano due versioni mai identificate prima nel resto d'Italia. «I virus sono fatti così, succede anche con le normali influenze: arrivano, cambiano, mutano», rassicura la professoressa Ricci. Per dirla in termini biblici: non è un'invasione di cavallette, non sono le piaghe d'Egitto. «È normale che il virus muti, va solo seguito e conosciuto». Il particolare è che la nuova mutazione contagia più di prima: il Veneto ha l'Rt, l'indice di trasmissione del contagio, più alto d'Italia: 1,11. E i morti aumentano: ieri è stato sfondato il tetto delle seimila vittime in Veneto.

«Abbiamo trovato il virus inglese», ha detto il governatore Luca Zaia che, nonostante la giornata festiva, ha convocato la stampa all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera. E il secondo annuncio è che il virus che sta circolando in queste settimane non ha niente a che fare con quello di febbraio/marzo e neanche dell'estate. «Aveva ragione il dottor Roberto Rigoli», ha detto il governatore guardando, con un segno di approvazione, il padre dei tamponi rapidi nonché coordinatore delle 14 Microbiologie del Veneto. Dimostrare - come ha fatto l'Izsve con un apposito grafico - che il virus di oggi non è quello di ieri, politicamente non è cosa di poco conto: significa che tutte le polemiche sul Veneto che aveva gestito bene la prima fase e adesso sarebbe l'ultimo della classe, si baserebbero su variabili differenti. Perché il virus di ieri non è il virus di oggi. «Le varianti odierne - ha detto la professoressa Ricci - sono molto più contagiose rispetto a quella della prima fase». Il ceppo di febbraio e marzo è scomparso, idem quello estivo. Ma ora ce ne sono altri più cattivi.

«Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso - ha detto Zaia -. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con la mutazione che avevamo questa estate». Queste cose Zaia può affermarle perché la Regione del Veneto, ancora la scorsa estate, ha commissionato uno studio all'Izsve: studiare i campioni di coronavirus che settimanalmente venivano spediti dalle Ulss. Nel mese di novembre sono stati analizzati 37 campioni di Sars-CoV-2 consentendo di trovare 8 varianti. Di queste, 2 sono state caratterizzate per la prima volta in Italia. Praticamente due varianti venete di coronavirus, se non fosse che nel resto d'Italia analoghe analisi non ne sono state fatte e quindi non si può scientificamente dire che non ce ne siano identiche in giro per il Paese.

L'altra scoperta, che risale alla notte della vigilia di Natale, è che su 5 campioni sospetti correlati al Regno Unito, tre sono risultati positivi. Si tratta di due trevigiani e un vicentino, per la precisione due femmine e un maschio, delle seguenti età: 21, 25 e 45 anni, i primi due studenti, tutti tornati dall'Inghilterra tra il 18 e il 19 dicembre. Non stanno male, hanno un po' di febbre, non sono ricoverati. C'è anche un caso secondario, un parente stretto positivo. E qui va registrato il sassolino che il dottor Rigoli, presente ieri alla conferenza stampa con la responsabile della Prevenzione Francesca Russo e il nuovo direttore della sanità regionale Luciano Flor, si è tolto: «Tutti i pazienti veneti cui è stata accertata la variante inglese del Covid hanno fatto il test antigenico, cioè il test rapido, che è risultato positivo». Seconda frecciata, diretta ai protagonismi di alcuni esperti: «Questo è il frutto di un lavoro di squadra».

Se la nuova variante del virus è così contagiosa, cos'è che si può fare per arginarne la diffusione? Dalla vigilia di Natale a ieri sera, quindi in 48 ore, in Veneto ci sono stati 7.115 nuovi casi di Covid, 8 ricoveri in terapia intensiva mentre sono calati i pazienti nelle aree non gravi (-57), e i morti sono stati 6.012 (+90). «Questa seconda ondata è particolarmente epidemica, nulla può sostituire i comportamenti individuali», ha ammonito Flor.

Il segretario del Pd veneto, Alessandro Bisato, ha chiesto invece ulteriori restrizioni: «Doveroso pensare fin da subito che serviranno 10 giorni di zona rossa in Veneto dopo il 7 gennaio. Salviamo le vite per poi poter salvare l'economia».

