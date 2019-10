CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOBRUXELLES Ora «la palla è in campo britannico», dice il presidente della Ue Donald Tusk. Di nuovo. E tra i leader dei Ventisette la memoria va alle tante volte che la palla è tornata a Londra e a Londra è stata buttata fuori dal campo, con le bocciature dell'allora premier May. Ora però, da Merkel a Macron, c'è molta soddisfazione per l'intesa raggiunta con Boris Johnson. Anche da parte di Varadkar, sollevato perché «gli obiettivi dell'Irlanda sono stati raggiunti grazie alla forza e all'unità della Ue». L'intesa mantiene...