L'ANNIVERSARIO PADOVA Fra una dozzina di giorni saranno trascorsi 45 anni dall'attentato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOPADOVA Fra una dozzina di giorni saranno trascorsi 45 anni dall'attentato di via Zabarella, dove furono assassinati Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, militanti del Movimento Sociale Italiano. Il primo omicidio delle Br, come recita il sottotitolo di Brigate rosso sangue, la graphic novel in uscita per i tipi di Ferrogallico: si tratta della stessa casa editrice di destra che nel 2018 aveva pubblicato il fumetto su Norma Cossetto, studentessa del Bo uccisa e infoibata dai partigiani jugoslavi, diventando un caso di scontro...