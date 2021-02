L'ANNIVERSARIO

MONSELICE (PADOVA) «Speriamo di svegliarci da questo incubo». La notte di venerdì 21 febbraio Vanessa Trevisan, ex sindaca della piccola Vo', lo ripete continuamente vagando stravolta per i corridoi dell'ospedale di Schiavonia. Poi si affaccia alla finestra, vede i lampeggianti blu delle auto dei carabinieri e si convince che è tutto vero. Tragicamente vero. È la figlia del 78enne Adriano, prima vittima del Covid in occidente. A un anno di distanza consegna una toccante lettera in occasione dell'evento Io c'ero e io ci sono organizzato ieri dall'Ulss Euganea all'ospedale Madre Teresa. Una carrellata di testimonianze portate da medici, infermieri, volontari e pazienti proprio in quell'atrio che 365 giorni fa era stato completamente blindato.

L'ULTIMO SALUTO

Vanessa ricorda l'ultimo saluto al papà. «Lo abbiamo visto attraverso il vetro, lontani, ma al tempo stesso vicini. Lui all'interno della sua stanza sigillata, noi fuori. Dopo ore interminabili di ansia, incertezza, paura e pensieri incontrollabili arriva il risultato del tampone: indescrivibile la sensazione provata nello scoprire che io e mamma eravamo positive». E poi ancora: «Quello che noi tutti portiamo nel cuore è la perdita di un marito, un papà, un nonno, un suocero e il ricordo di quella notte che nessuno mai potrà cancellare».

Un anno dopo la provincia di Padova conta 1.417 vittime e per questo il dg dell'Ulss Domenico Scibetta ricorda che «la guerra è ancora in corso, in questo ospedale c'è ancora gente che lotta contro il virus». Per Scibetta «il modello veneto è nato a Padova» e si basa su tre azioni decisive: la scelta di sigillare l'ospedale di Schiavonia, la decisione di rendere Vo' zona rossa e la trasformazione del moderno ospedale Madre Teresa in Covid Hospital. «Sono servite anche decisioni coraggiose - ricorda -. Pensiamo ai due tamponi molecolari fatti quel venerdì. Le linee guida teoricamente li prevedevano solo se c'erano stati contatti stretti con persone provenienti dall'estero. Le nostre sono state decisioni forti ma vincenti».

I RACCONTI

Spazio, poi, ai racconti di chi quel giorno si è messo in trincea e non è ancora uscito. Come Lucia Carmela Leone, coordinatrice dell'area Covid non critica. «Non scorderò mai la riunione del mattino di domenica 8 marzo, quando dissi a medici e infermieri che dal pomeriggio il nostro non sarebbe stato più un reparto di medicina bensì un reparto Covid. Ricordo la paura nei loro occhi, sui visi già coperti dalla mascherina. Ma il coraggio ha preso il sopravvento e da quel giorno sono passati da noi 1.500 pazienti». Fabio Baratto dirige la Terapia intensiva e ricorda che «la prima ondata è stata intensa ma breve, la seconda non sembrava finire qui». Poi, il 27 dicembre, l'agognato vaccino: «È diminuita la paura». La collega Roberta Volpin è primaria del Pronto soccorso e ripensa a quei giorni in cui «tutto il mondo nominava Schiavonia con gli accenti più disparati. Per 48 ore siamo rimasti chiusi senza dormire e mangiando poco, ma circondati dall'abbraccio dei cittadini all'esterno».

Oggi dalle 9.30 cerimonia a Vo': previsto anche l'intervento del governatore Luca Zaia. Per ricordare la prima zona rossa, certo, ma anche e soprattutto per guardare avanti.

