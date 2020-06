IL CASO

ROMA Si è chiusa la parabola di Luca Palamara all'Anm. Il sindacato delle toghe, di cui è stato presidente, ieri lo ha accompagnato alla porta. Espulso. Un anno fa la Sezione disciplinare del Csm lo aveva sospeso dalle sue funzioni di sostituto procuratore e dallo stipendio, dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta di Perugia dove è accusato di corruzione.

Adesso sul magistrato cade una nuova tegola. Mai nella storia dell'Anm era accaduto che un ex numero uno venisse cacciato. A determinare la sanzione più dura, deliberata dal comitato direttivo centrale, con una sola astensione, sono gli stessi fatti al centro del procedimento disciplinare a carico di Palamara, venuti a galla con il trojan inoculato nel suo cellulare per decisione dei pm umbri. Intercettazioni che hanno portato alla luce il mercato delle toghe. Un sistema che ha il suo perno nelle correnti e che valorizza solo chi ad esse appartiene, a discapito del merito. La massima espressione di questa degenerazione, di cui Palamara è uno dei principali registi, è la riunione all'hotel Champagne. Un incontro in cui non si sarebbero solo volute decidere le sorti della procura capitolina, ma anche come screditare alcuni magistrati.

L'ACCUSA

Il pm, all'epoca privo di ruoli istituzionali, cinque consiglieri del Csm (poi dimessi da Palazzo dei marescialli) e i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri discutevano di una «strategia diretta non solo a determinare la nomina del procuratore di Roma, ma anche altri procuratori, in particolare quello di Perugia, competente sui colleghi romani». Palamara, secondo l'accusa dei probiviri, aveva inoltre un interesse personale: contava di assicurare a sé la nomina a procuratore aggiunto a Roma.

Il Comitato direttivo centrale dell'Anm ha fatto proprie quasi tutte le richieste del collegio dei probiviri e ha inflitto la sanzione della sospensione per cinque anni anche a Paolo Criscuoli, che presenziò all'incontro all'hotel Champagne. Per gli altri (Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni) si è disposto il non luogo a provvedere. Diversa la posizione di Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa, dal momento che è un deputato di Italia Viva. Secondo il Comitato direttivo centrale, Ferri è ancora socio dell'Anm a differenza di quanto sostenuto dal diretto interessato e almeno da una parte dei probiviri: per questo sono stati rinviati gli atti al collegio, che ora dovranno procedere con una proposta. Palamara ha reagito contestando i suoi giudici, dopo che l'Anm aveva respinto anche la sua richiesta di essere ascoltato (lo statuto non lo prevede in questa fase).

LA REAZIONE

«Mi è stato negato il diritto di parola. Nemmeno nell'Inquisizione, non farò il capro espiatorio di un sistema. Sia chiaro che non ho agito da solo. Ognuno aveva qualcosa da chiedere, anche chi oggi si strappa le vesti», ha detto sostenendo che anche i suoi giudici lo chiamassero per chiedergli un aiuto. «Non c'è nessun capro espiatorio: abbiamo affrontato un'incolpazione disciplinare che riguardava un fatto specifico», la replica del presidente dell'Anm Luca Poniz, che aprendo i lavori aveva parlato di una «gigantesca questione morale» nella magistratura, sottoscrivendo le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. Su richiesta del segretario Giuliano Caputo, il parlamentino delle toghe ha dato «pieno mandato» alla giunta, indebolita dalle tensioni dei mesi scorsi proprio sulla questione morale.

Di fatto ieri, dopo il gruppo di magistratura indipendente, che ha lasciato il comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, altri componenti si sono dimessi. Le dimissioni dei 7 rappresentanti della corrente, già annunciate, sono state formalizzate in apertura della seduta del parlamentino. Hanno lasciato i rispettivi incarichi all'Anm anche altri 3 componenti, Silvia Albano di Area, Francesco Minisci e Bianca Ferramosca di Unicost. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli ha spiegato che il Csm sarà oggetto di una riforma che sarà «la vera rivoluzione» e ha espresso «rispetto per il percorso di rinnovamento dell'Anm».

Giuseppe Scarpa

