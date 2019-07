CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANGOSCIASTROMBOLI (ME)Prima alcuni trabocchi lavici intensi che hanno iniziato a sgorgare da tutta la terrazza craterica, poi due esplosioni intense a distanza di pochi secondi l'una dall'altra. Il vulcano Stromboli torna a far paura e il bilancio è di un morto e di un altra persona in gravi condizioni. Si tratta di due escursionisti che di erano avvicinati all'area craterica per ammirare la spettacolare attività eruttiva, con fontane di lava anche ad altezze considerevoli, che stanno avvenendo da alcune settimane sull'isola. Alle 16.46 di...