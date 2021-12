L'iniziativa ha lo scopo di diffondere la conoscenza di una malattia rara e dei suoi sintomi, in modo da favorire una diagnosi tempestiva. Con questo obiettivo, infatti, prende le mosse Vivi la vita. Non farti sorprendere dall'angioedema ereditario, la campagna di Takeda, una delle maggiori case farmaceutiche del mondo, per accendere i riflettori su questa malattia.

L'iniziativa, quindi, vuol dare risposta a quesiti quali cos'è l'angioedema ereditario?, quali sono le cause che possono scatenare gli attacchi?, ci sono sintomi-spia?, a chi posso chiedere aiuto?, in modo tale che il paziente possa orientarsi e comunque sia possibile far luce in generale su una patologia che tuttora è poco conosciuta, nonostante i nuovi casi che si registrano ogni anno siano in aumento.

Si tratta di una malattia dal decorso imprevedibile e fortemente invalidante, di cui in Italia si stima ne soffrano circa 1000 pazienti e della quale, però, si parla ancora molto poco. Oggi, comunque, è possibile accedere a soluzioni terapeutiche che aiutano le persone colpite a vivere una quotidianità più serena, ma l'informazione è alla base di una corretta diagnosi e di un adeguato trattamento.

Ed è per questo motivo che è stata messa punto questa campagna di comunicazione di ampio respiro, che vede il suo cuore' nel sito web dedicato www.vivi-la-vita.it, un portale ricco di informazioni e contenuti, che illustrano le caratteristiche della patologia e dei relativi sintomi a beneficio sia dei pazienti, affinché possano riconquistare una normale quotidianità, sia dei medici, perché siano preparati a riconoscere tempestivamente i sintomi per intervenire in maniera adeguata. Accade di frequente, infatti, che gli attacchi di angioedema ereditario, per le loro caratteristiche, vengano confusi con manifestazioni allergiche, portando dunque i sanitari a trattare in maniera non appropriata il paziente, il quale può impiegare fino a 15 anni per arrivare a una diagnosi corretta.

LE RIFLESSIONI

«Abbiamo voluto fortemente questa campagna di sensibilizzazione, perché ci teniamo a ribadire il nostro impegno ad essere sempre accanto a tutti i pazienti, ma soprattutto a coloro i quali sono costretti a fare i conti con una patologia rara - sottolinea Annarita Egidi, Amministratore Delegato di Takeda Italia - L'angioedema ereditario è ancora oggi una patologia poco conosciuta, per questo è necessario lavorare a campagne di informazione e sensibilizzazione come Vivi la vita'. Il nostro obiettivo è contribuire a fare informazione affinché vengano drasticamente ridotti i tempi necessari per arrivare ad una diagnosi, e vengano gli strumenti ai medici per trattare in maniera adeguata questa patologia. Solo così potremo rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti, e stare concretamente accanto a loro e ai caregiver».

Oltre alla definizione di cosa sia esattamente l'angioedema ereditario e di quali siano i centri di riferimento in Italia, il sito Vivi la vita fornisce anche utili informazioni per imparare a riconosce i sintomi della malattia e prevenire, per quanto possibile, gli attacchi acuti, anche grazie agli innovativi trattamenti terapeutici che oggi sono disponibili.

Sempre dal sito, inoltre, è possibile fruire di una videografica che illustra e sintetizza le informazioni più importanti sull'angioedema ereditario e scaricare un vademecum che può essere tenuto a portata di mano di pazienti e dal personale sanitario che li assiste.

EREDITARIO

L'angioedema ereditario, quindi, è una malattia genetica rara, che si stima colpisca da 1 su 8.000 a 1 su 50.000 persone in tutto il mondo, caratterizzata da un gonfiore, appunto l'edema, che colpisce la cute, le mucose e gli organi interni. A causa della sua rarità, si tratta di una malattia poco conosciuta e spesso ai pazienti non non viene fatta subito una diagnosi corretta: un ritardo pericoloso, che può mettere a rischio la vita di queste persone.

L'AZIENDA

Takeda, promotrice dell'iniziativa, è un'azienda biofarmaceutica globale e leader di settore che collabora con gli operatori sanitari, le associazioni di pazienti e le Istituzioni per consentire l'accesso a farmaci innovativi, che fanno realmente la differenza nella vita dei malati. È presente in oltre ottanta Paesi e si occupa delle patologie che rientrano in varie aree di specializzazione: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini.

