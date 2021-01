L'ANDAMENTO

VENEZIA Oggi il Veneto saprà se resterà in fascia arancione, ma se anche dovessimo ritornare in giallo, sarebbe bene che avessimo un atteggiamento da rosso. È un po' come il vecchio gioco della strega comanda colore: nel pomeriggio la cabina di regìa pronuncerà il verdetto del venerdì e in serata il ministro Roberto Speranza annuncerà l'ordinanza settimanale, con la classificazione cromatica e le relative restrizioni. I dati dicono che l'indice di contagio Rt è sceso ancora (a 0,82) e che i tassi di occupazione dei posti-letto sono ulteriormente calati (in Terapia intensiva al 31% e in area non critica al 33%, cioè quasi del tutto al di sotto della soglia critica), ma Luca Zaia è preoccupato: «Penso che da noi la terza ondata sia già arrivata, però non deve passare il messaggio che il problema è risolto, perché sennò ripartiamo daccapo».

IL BOLLETTINO

Indubbiamente da Capodanno i numeri sono cambiati. Il bollettino nazionale di ieri, riferito al periodo intercorso fra le 8 di mercoledì e la stessa ora di giovedì, segnala in Veneto 1.003 positivi a fronte di 35.952 tamponi totali (14.971 molecolari e 20.981 rapidi), quindi un'incidenza del 2,78%, con 333 pazienti intubati (-5) e altri 2.465 ricoverati (-95), ai quali si aggiungono purtroppo 108 vittime.

Per completezza va ricordato che i due aggiornamenti regionali, emessi alla mattina e al pomeriggio, indicano nella giornata cifre leggermente diverse ma comunque in linea: 1.007 nuovi casi (303.091 dall'inizio), 2.428 degenti in area non critica e 326 in Terapia intensiva, 80 morti (8.416 in tutto). «La curva dei decessi sarà l'ultima a scendere ribadisce Zaia mentre il conto dei ricoverati, se questa tendenza venisse confermata, in dieci giorni dovrebbe abbassarsi verso quota duemila».

LA SVENTOLATA

Vale la pena di rammentare che il 31 dicembre, vale a dire appena tre settimane fa, negli ospedali c'erano 3.427 malati Covid. «Credo che in Veneto dice il governatore la terza ondata sia arrivata fra ottobre e novembre. Ci siamo presi una bella sventolata, con una concentrazione in un mese e mezzo di ricoveri e mortalità che altri hanno accumulato quasi in un anno. Noi abbiamo i numeri più grandi, ma anche il resto del Nordest si è preso una massacrata, da un'ondata che altrove è arrivata dopo, basti vedere come stanno aumentando altri Rt. Ma in tutta sincerità sono preoccupato del fatto che questi, che sono buoni dati, facciano abbassare la soglia dell'attenzione. So che sono ossessivo, ma dobbiamo continuare ad essere cauti».

Saranno il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità a stabilire il livello di rischio del Veneto. «Sono temi ripete Zaia che è giusto vengano definiti dagli scienziati, così nessuno ha niente da dire. Siamo in arancione per un fattore prudenziale, ma i nostri parametri sono probabilmente da giallo. Rischio altalena? Lo temo tutti i giorni. Se è vero, e in parte lo è, che il colore della fascia cambia l'andamento dell'infezione, per la proprietà transitiva il colore della fascia cambia anche i nostri comportamenti. Quindi dipende tutto da noi. Rispettare il coprifuoco, utilizzare la mascherina, evitare gli assembramenti: sono regole che ci possiamo dare autonomamente».

LA CAMPAGNA

Intanto continua la campagna di profilassi, pur con i limiti delle forniture ridotte. Finora in Veneto sono state somministrate 113.505 dosi e vaccinate (con la prima e la seconda) 3.441 persone, cioè il 18,2% delle 18.871 complessivamente immunizzate in Italia. «Stiamo procedendo a rilento con i sanitari e le Rsa rileva il presidente della Regione rinviando a metà febbraio la copertura degli ultraottantenni, che abbiamo anche chiesto di poter anticipare già dai 75enni. La prossima settimana verrà riequilibrata la consegna dei quantitativi e poi spero che da quella successiva si torni a regime. Confermo che ci sono imprenditori veneti disponibili alla produzione di vaccini e che la nostra finanziaria è a disposizione. Invece come Regione non possiamo bypassare l'accordo europeo Pfizer per fare l'acquisto in autonomia».

LA POLEMICA

Parola magica: quella differenziata, oggetto della trattativa ancora pendente fra Regione e Governo, è stata evocata dal premier Giuseppe Conte quando ha evidenziato la necessità di rivedere il titolo V della Costituzione. «Ma non puoi andare in Parlamento a chiedere i voti sbotta il leghista Zaia e sputtanare l'autonomia. È stato veramente indelicato quel passaggio. Sia chiaro che non ce la siamo messa via: appena passata l'emergenza, noi torniamo in mimetica. In maniera pacifista, ma l'autonomia la vogliamo». Parole che però accendono lo scontro con il deputato dem Diego Zardini: «Dopo l'assalto a Capitol Hill, ogni riferimento alla militarizzazione della politica è da irresponsabili. Zaia usi la mimetica a carnevale».

Non c'è invece polemica, ma tanta costernazione, di fronte alla famiglia di Malcontenta (genitori e figlio) sterminata dal Covid. «Sequenzieremo anche il loro virus, come quello che ha ucciso un 48enne e mandato in Terapia intensiva due suoi familiari. Vorremmo capire che bestia era».

