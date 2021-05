Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIVENEZIA Vaccinazione degli over 70: al primo posto c'è l'Emilia Romagna, al secondo il Veneto. È quanto risulta da una analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). Contro una media italiana del 53%, l'Emilia-Romagna è al 60%, il Veneto al 59%.Sebastiani fa presente che se il numero massimo di vaccinazioni al giorno in tutta...