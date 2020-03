L'ANALISI

VENEZIA Un virus da maschi, il Covid-19? A mettere in fila i numeri, sembrerebbe proprio di sì, almeno in Veneto. Rispetto alle donne, sono infatti i maschi ad ammalarsi di più, a riempire le rianimazioni e pure a non farcela. Maschi e di una certa età, se si pensa che l'età media dei deceduti è 81 anni. Impressionante il dato sui ricoveri in terapia intensiva: le donne sono solo il 17%. E va precisato che ieri i posti letto delle terapie intensive hanno iniziato a svuotarsi: per la prima volta dall'inizio dell'emergenza un segno meno, 6 letti liberati.

IL GENERE

La fotografia del paziente affetto da coronavirus arriva da Azienda Zero, l'ente sanitario della Regione Veneto. I numeri generali - aggiornati però a ieri mattina - davano 8724 casi di infezione da Sars-CoV-2 diagnosticati in Veneto. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono finite in ospedale 3.149 persone. Quanti uomini e quante donne?

In Veneto due ricoverati su tre sono maschi, per la precisione il 64%. Il record maschile in terapia intensiva, con l'83 degli intubati maschi. Il rapporto quasi si equipara negli altri reparti, quelli meno gravi, con il 40% di donne e il 60% di maschi. Le donne reagiscono anche meglio alle cure farmacologiche: solo il 35% non ce la fa. Tra i maschi, invece, le vittime arrivano al 65%. Essendo la maggioranza dei ricoverati, i maschi hanno anche la maggiore percentuale di dimissioni: 64%.

LA CURVA

È la curva del contagio in Veneto ad avere avuto una impennata a partire da metà marzo, quando si sono potenziati i controlli con i tamponi e si sono trovati più positivi al coronavirus, persone che comunque non sono state ricoverate e sono in isolamento domiciliare. La curva dei decessi, pur in crescita, non ha avuto picchi proporzionali a quelli dei casi positivi.

L'ETÀ

Veniamo all'età dei pazienti attualmente ricoverati. La media è 69 anni. Solo il 3,68% ha meno di 45 anni, mentre l'11% è tra i 45 e i 54 anni, il 52% ha più di 75 anni.

Il 17,9% dei pazienti è ricoverato in terapia intensiva e anche qui l'età è alta, con una età media di 65 anni. Il 36% ha tra i 65 e i 74 anni, il 28% tra i 55 e i 64, il 20% tra i 75 e gli 84 anni. Ma ci sono anche più giovani: sotto i 45 anni c'è il 3% in intubati.

Il 36,8% dei deceduti aveva più di 85 anni, ma se si mette nel calcolo anche quelli con più di 75 anni il totale è 78%. Non risultano morti con meno di 45 anni.

Più varia la fotografia dei dimessi: un po' tutte le fasce di età oscillano tra il 13 e il 24%. Solo tra gli over 85 il dato cala: i nonni più vecchi che escono dall'ospedale con le loro gambe sono solo il 6%.

Alda Vanzan

