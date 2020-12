L'ANALISI

VENEZIA Ieri il Veneto ha registrato altri 3.638 contagi (pari a un'incidenza di positivi su tamponi del 6,93%) e ulteriori 78 morti (per un totale di 4.194), con 2.716 degenti fra Malattie infettive e Pneumologia e 339 in Terapia intensiva. Ma dietro i numeri, ci sono persone: «Pazienti che soffrono e spesso muoiono», sottolinea Paolo Rosi, coordinatore del comitato di crisi Coronavirus. È al medico-simbolo del 118 in Veneto che il governatore Luca Zaia chiede di lanciare il messaggio, volutamente al limite della crudezza, sul fatto che la timida piegatura delle curve ospedaliere non può essere (ancora) vista come la fine dell'emergenza.

I NUMERI

L'analisi di Rosi parte dal tasso di occupazione dei letti in Terapia intensiva, attestato sul 31% (quando la soglia di allarme è al 30%). «Da una settimana a questa parte osserva il dato oscilla fra 330 e 340 ricoverati, quindi è sostanzialmente stabile. Questo però non vuol dire che siano terminati gli accessi, perché a fronte di 20-25 persone al giorno che escono, ce ne sono grossomodo altrettante che entrano. Quindi la situazione è tutt'altro che tranquilla. Per attivare quei posti abbiamo dovuto ridurre parte dell'attività di elezione e sottoporre il personale a uno sforzo enorme, perché si tratta di pazienti molto complessi, che richiedono un grande impegno assistenziale». Altro valore stabile, «da più di un mese», è quello della proporzione fra contagiati e intubati: «Ogni 200 positivi, uno finisce in Terapia intensiva. Dunque sappiamo che, rispetto ai nuovi casi di oggi, entro i prossimi 10 giorni un centinaio di pazienti verranno ricoverati e in 14 avranno bisogno della respirazione assistita. Una parte di loro sviluppa infatti un quadro clinico estremamente grave. Chi sopravvive, esce mediamente nell'arco di 15 giorni, ma con una seria debilitazione. A novembre il tasso di sopravvivenza è di poco superiore al 50%. Questo significa che, di quei 14 malati, quasi 7 moriranno dopo 20 giorni di trattamenti molto gravosi». Quanto all'età, Rosi risponde con l'oggettività dell'evidenza alle chiacchiere dei negazionisti: «Metà dei deceduti ha più di 70 anni, ma questo vuol dire che l'altra metà ne ha meno: 60, 50, 40... L'unico modo di ridurre il numero dei ricoverati è diminuire quello dei positivi. E fino al vaccino non ci saranno misure di prevenzione diverse dall'utilizzo dei dispositivi e dal mantenimento delle distanze».

IL RAPPORTO

L'approfondimento della Regione è in linea con l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità sui 55.824 pazienti positivi al Coronavirus, che risultano deceduti in Italia alla data del 2 dicembre. Rispetto al totale, 3.899 (7%) erano del Veneto e 736 (1,3%) del Friuli Venezia Giulia. L'età media era di 80 anni e gli analisti non tacciono affatto, come invece la narrazione complottista vorrebbe far credere, la presenza di comorbidità. Su 5.726 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, solo 180 pazienti (3,1%) non presentavano patologie pregresse, mentre 712 (12,4%) ne avevano una, 1.060 (18,5%) due e 3.774 (65,9%) tre o più. Si trattava soprattutto di ipertensione arteriosa, demenza e fibrillazione atriale, ma anche di cardiopatia e diabete: malattie che il virus, secondo i clinici, ha fatto rapidamente degenerare, fino alla tragedia. Un'ultima annotazione: dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono morti 657 contagiati che avevano meno di 50 anni. E fra i 163 che non arrivavano a 40 anni, in 15 non avevano patologie di rilievo. Numeri relativamente piccoli ma che meritano grande rispetto, considerando appunto che dietro le statistiche ci sono persone, famiglie, storie, sofferenze.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

