L'ANALISI

VENEZIA Due mesi dopo, cos'ha voluto dire attuare il modello veneto, fin dalla sera del 21 febbraio? Proteggere i nostri sanitari mentre si proteggono le nostre comunità durante l'epidemia Covid-19, giusto per tradurre in italiano il titolo in inglese di uno studio firmato da quattro donne di scienza, esperte a vario titolo di sanità pubblica, epidemiologia e biostatistica, che hanno confrontato i numeri del Veneto e della Lombardia: due regioni che, partendo da altrettanti focolai scoppiati nelle stesse ore, sono arrivate a risultati molto diversi. «La Lombardia, infatti, ha scelto un approccio che si è basato principalmente sulla sua rete di servizi clinici, mentre il Veneto ha attuato una vasta strategia comunitaria che si è basata su una più solida rete sanitaria pubblica e sull'integrazione locale dei servizi», scrivono Nancy Binkin, Federica Michieletto, Stefania Salmaso e Francesca Russo, nella sintesi pubblicata da Scienza in rete.

FINO AL PICCO

Russo e Michieletto lavorano alla Prevenzione della Regione Veneto, di cui l'una è il direttore mentre l'altra si occupa dei programmi di sanità pubblica. Binkin insegna alla University of California. Salmaso è stata a capo del centro nazionale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità. L'analisi ha considerato il periodo compreso tra il 24 febbraio (primo lunedì dopo l'inizio dell'emergenza) e il 1° aprile (giorno in cui è stato raggiunto il picco), comparando le situazioni lombarda e veneta nelle cinque settimane di crescita della curva dei contagi.

CODOGNO E VO'

Il punto di partenza è datato 20 febbraio, con le positività riscontrate a Codogno e a Vo' (che l'indomani ha patito il decesso di Adriano Trevisan, prima vittima in Italia), entrambi dichiarati zona rossa dal 24 febbraio. In quella prima settimana, fino al 2 marzo, «il numero di casi in Lombardia è aumentato di 6,5 volte, passando da 166 a 1077 (da 1,6 a 12/100.000 abitanti)», mentre «in Veneto sono aumentati di 8,5 volte, passando da 32 a 271 (da 0,6 a 5/100.000)». Ma poi cos'è successo? Così in Lombardia: «In assenza di altre opzioni, i pazienti sono stati inviati in ospedale, sovraccaricando le risorse umane e i letti esistenti e diluendo inevitabilmente la qualità delle cure. Sono stati identificati centri Covid-19 dedicati, ma a causa dell'enorme numero di casi, la segregazione degli ospedali si è rivelata impossibile. I centri di convalescenza per coloro che non avevano bisogno di cure acute, ma che avevano bisogno di un monitoraggio continuo non erano disponibili fino a settimane dopo l'inizio dell'epidemia». Così invece in Veneto: «L'autorità sanitaria regionale (in coordinamento con i responsabili locali) ha attuato una strategia articolata sul territorio, che ha incluso un'ampia tracciatura dei contatti, test rapidi dei casi e della rete estesa dei contatti, quarantena e isolamento supervisionati, minimizzazione dei contatti tra operatori sanitari e il pubblico, sistemi informatici per una comunicazione rapida sulla diagnosi e la gestione dei casi e per il monitoraggio della disponibilità dei letti. Tutte le attività non essenziali per la salute pubblica sono state velocemente sospese ed è stata mobilitata una forza di oltre 750 operatori sanitari pubblici in tutta la regione».

RICETTA

Per le esperte, cruciale è stato il ruolo della sanità pubblica e territoriale, anche per la protezione di medici, infermieri e operatori: «Gli sforzi per tenere i pazienti di Covid-19 lontani dalle strutture sanitarie nel processo di diagnosi e fornire un follow-up a domicilio per i pazienti, laddove possibile, sembrano aver ridotto in Veneto il rischio di infezione per gli operatori sanitari. Qui, infatti, dove solo un quarto dei diagnosticati sono stati ricoverati in ospedale, meno del 5% dei casi riguarda gli operatori sanitari. In Lombardia, dove oltre la metà dei casi diagnosticati è stata ricoverata in ospedale, il valore corrispondente è stato del 14%». Binkin, Michieletto, Salmaso e Russo sintetizzano così la ricetta veneta: «Test a tappeto, tracciamento dei contatti e limitazione del contatto con le strutture sanitarie, ove possibile attraverso team diagnostici mobili e un attento monitoraggio a domicilio». Una strategia che ha permesso di fare la differenza anche rispetto alle altre regioni maggiormente bersagliate, come l'Emilia Romagna e il Piemonte, anche se la situazione lombarda è indubbiamente la più tragica. «La Lombardia ha sperimentato una più rapida esplosione iniziale di casi concedono le esperte e se l'esordio fosse stato più lento, ci sarebbe stato, probabilmente, il tempo di organizzare e attuare più misure di salute pubblica per ridurre la trasmissione nella comunità». Ma non è mai troppo tardi, secondo le analiste, anche in ottica post-lockdown: «La descrizione dell'inizio dell'ondata epidemica e dei fattori associati alle sue dimensioni e dinamiche è importante per l'organizzazione delle capacità di sorveglianza e controllo nella fase in cui l'isolamento generalizzato, introdotto in Italia dal 12 marzo, verrà allentato. Imparare rapidamente dall'esperienza recente sarà cruciale».

Angela Pederiva

