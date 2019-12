CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIVENEZIA Dal 1991 al 2018 sulle strade del Veneto sono morte 15.880 persone e altre 649.725 sono rimaste ferite. È come se, nell'arco di tre decenni, fosse stato annientato un intero paese come Noale o Cadoneghe e fossero finiti all'ospedale tutti i residenti di tre province come Belluno, per un costo sociale che solo per lo scorso anno è stato stimato in 1,4 miliardi di euro. Quelli registrati dal Sistema statistico regionale sono i numeri di una guerra, raccontata da tragici bollettini pressoché quotidiani, che solo negli ultimi...