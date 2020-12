L'ANALISI

VENEZIA Avvertenza: questo non è uno studio per negazionisti. L'oggettività dei numeri, registrati dal Servizio epidemiologico regionale (Ser) di Azienda Zero, lascia ben poco spazio alle teorie del complotto: rispetto alla media del triennio 2017-2019, nel 2020 la mortalità generale in Veneto è cresciuta del 39% fra il 16 e il 31 marzo, del 38% fra il 1° e il 15 aprile, del 23% fra il 16 e il 30 aprile, poi da maggio a ottobre il confronto è oscillato fra -1% e +10%, dopodiché l'aumento è stato del 32% fra 1° e 15 novembre e del 44% fra 16 e 30 novembre. Dopo dieci mesi di dibattito sui decessi con Covid o per Covid, dunque, un elemento è finalmente certo: «Gli eccessi sono coincisi con i due picchi della pandemia, rilevati in primavera e in autunno», osserva Francesca Russo, direttore della Prevenzione, nel giorno in cui i bollettini Coronavirus della Regione contano altre 140 vittime (165 dalle 8 di lunedì alla stessa ora di martedì, fra cui alcune caricate in ritardo), superando quota cinquemila e arrivando cioè a 5.036 dall'inizio dell'emergenza.

TERRITORI

Eloquenti sono i dati contenuti nella tabella qui accanto, dove sono raffrontati i numeri assoluti delle morti complessivamente avvenute in Veneto, in base ai dati dell'Anagrafe unica regionale, scanditi ogni due settimane. L'analisi per territorio evidenzia gli incrementi maggiori a marzo e aprile nell'Ulss 9 Scaligera (+42%), a novembre nell'Ulss 1 Dolomiti (+51%), nell'Ulss 8 Berica (+57%) e di nuovo in provincia di Verona (+59%), che mantiene il triste primato per tutti i primi undici mesi dell'anno (+15%), davanti all'Ulss 7 Pedemontana (+13%) e all'Ulss 3 Serenissima (+12%).

CAUSA

Ma qual è stata la causa dei decessi? Le schede di morte, pervenute alle aziende sanitarie e inviate al Ser per la registrazione informatica, distinguono due categorie in base alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. La prima è la causa iniziale, cioè «la malattia o il traumatismo che avvia il concatenamento degli eventi morbosi che conduce direttamente alla morte». La seconda comprende le cause multiple, vale a dire la compresenza di più patologie senza valutazioni sulla preponderanza dell'una rispetto alle altre. Visto che l'ondata autunnale è tuttora in corso, la ricerca di Azienda Zero si è concentrata sui dati di quella primaverile, osservando 5.284 decessi totali a marzo e altri 4.938 ad aprile, di cui rispettivamente 948 e 1.051 in eccesso rispetto al 2018-2019. Ebbene, il Covid è stato indicato come causa iniziale per 422 tragedie di marzo e 785 di aprile, mentre figura tra le cause multiple per 503 in un mese e 941 nell'altro. «All'inizio dell'epidemia sottolineano i tecnici una proporzione rilevante dei decessi Covid-correlati non sono stati riconosciuti come tali. Una parte è stata probabilmente misclassificata come altra patologia respiratoria, come causa mal definita, od è ricaduta in altre categorie diagnostiche».

COMORBILITÀ

Man mano che sono aumentate le conoscenze sul virus, invece, la capacità di diagnosi è migliorata, individuando il Covid fra le comorbilità. «Le diverse analisi condotte sia sulla causa iniziale che sulle cause multiple si legge nello studio evidenziano un consistente aumento della mortalità in pazienti affetti da diabete, patologie cerebrovascolari, demenza/Alzheimer, bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva, ndr.), cardiopatie ipertensive, ed in misura più contenuta, altre cardiopatie e neoplasie. Come effetto secondario del lockdown, si è verificata una riduzione della mortalità per cause traumatiche». In quel periodo, infatti, lo stop alla maggior parte delle attività produttive e sociali aveva sostanzialmente azzerato gli incidenti sulla strada e gli infortuni sul lavoro, che invece adesso sono purtroppo ripresi, il che potrebbe spiegare l'ulteriore incremento della mortalità generale riscontrato a novembre.

ANZIANI E UOMINI

Come rimarca la dottoressa Russo, perciò, le patologie pregresse sono una condizione di rischio, insieme all'età avanzata e al genere maschile. «Il maggior numero di infezioni spiega avviene fra le persone dai 25 ai 64 anni. Ma l'età media dei ricoveri è 75 anni e la maggior parte dei decessi avviene proprio a partire da quella soglia. Questo forse spiega la percezione che alcuni hanno del Covid, come di un problema che riguarda solo i vecchi, ma è bene sappiano che sono i giovani e gli adulti a contagiare le persone più anziane e fragili». Quanto ai maschi, «nella fascia 50-69 anni il 13% di tutti i decessi negli uomini è dovuto a Covid-19, contro il 5% nelle donne; nella fascia 70-89 anni tale quota è pari al 15% negli uomini e all'11% nelle donne».

Angela Pederiva

