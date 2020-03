L'ANALISI

VENEZIA Al momento in Veneto sono 318 i pazienti contagiati dal Coronavirus ricoverati in Terapia Intensiva. Sempre troppi per la sofferenza che questo comporta, ma comunque molti meno di quelli che sarebbero stati se non fossero stati effettuati ben 70.877 tamponi e se non fossero state attuate le misure regionali e governative di restrizione. A dirlo sono i primi risultati del progetto Covid19Ita, uno studio aggiornato in tempo reale e sviluppato dall'unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Università di Padova, in collaborazione con gli atenei di Torino e del Piemonte Orientale.

I TAMPONI

Premessa metodologica: per una ragione di uniformità fra le diverse regioni, gli analisti hanno preso in considerazione i dati quotidianamente forniti dal ministero della Salute e comunicati dalla Protezione civile nazionale, che però non coincidono con quelli divulgati dalla Regione, in quanto risentono di un ritardo nella trasmissione dei flussi informativi. Ma più che i numeri assoluti, sono le dinamiche ad interessare.

Per esempio l'andamento veneto dell'occupazione dei posti in Terapia Intensiva in funzione del numero di test effettuati sui soggetti asintomatici. «Dal totale degli esami spiega il professor Dario Gregori, coordinatore della ricerca abbiamo tolto quelli fatti sui pazienti che hanno manifestato sintomi e che sono stati ricoverati in ospedale. In questo modo abbiamo preso una misura pulita dello sforzo diagnostico di intercettare i positivi, perché l'obiettivo dello studio è capire proprio se le Regioni che hanno fatto tanti tamponi, magari apparentemente inutili, hanno poi avuto un afflusso alle Terapie Intensive più contenuto e più lento rispetto alle altre».

Risposta: ebbene sì. Alla data di ieri, il Veneto ha effettuato 1.409,14 tamponi ogni 100.000 abitanti, contro i 777,08 dell'Emilia Romagna e i 702,72 della Lombardia. Allo stesso tempo, in Veneto risultano occupati 6,44 posti in Terapia Intensiva ogni 100.000 residenti, a fronte dei 6,61 in Emilia Romagna e dei 12,34 in Lombardia. Le differenze di lunghezza e forma fra le tre curve emergono con nettezza osservandone la crescita, in maniera dinamica, con lo scorrere del tempo. Per esempio si nota che, rispetto all'inizio, con il passare dei giorni l'andamento in Emilia Romagna si è progressivamente staccato dall'impennata che continua invece a registrare la Lombardia, tanto che ora i suoi dati pesati sulla popolazione sono vicini a quelli del Veneto.

IL CONTENIMENTO

Speculare a questa analisi è poi quella riguardante gli effetti di chiusure e limitazioni sugli accessi alle Rianimazioni, sul piano delle variazioni fra un giorno e l'altro. «La cifra assoluta dei ricoveri precisa il professor Gregori è destinata a crescere per chissà quanto ancora. Ma ora che in termini relativi stiamo vedendo segnali di decremento nell'incremento, è interessante capire l'impatto delle politiche nazionali e locali nel momento di maggiore stress del sistema sanitario».

Perciò i ricercatori hanno preso come riferimento il numero dei ricoveri in Terapia Intensiva predetti e registrati al 23 marzo, analizzandoli come casi totali e come variazioni giornaliere, con una proiezione che continua fino a fine mese. Come si vede nel grafico qui sopra, le due curve rosse si riferiscono all'andamento previsto in assenza di misure di contenimento, mentre le due curve azzurre mostrano l'occupazione effettiva, calcolata su una permanenza media di 21 giorni. «La stima è molto conservativa rimarca il docente universitario in quanto non abbiamo tenuto conto dei decessi e abbiamo immaginato che tutti i pazienti siano rimasti dentro per tre settimane».

La biforcazione tra i due colori, però, è evidente: la curva rossa corre sempre sopra quella azzurra, il che significa che l'implementazione della strategia io resto a casa in Veneto ha permesso di evitare fino a 160 ricoveri, a giudicare dai risultati di questa elaborazione.

LE PREVISIONI

È possibile allora azzardare delle previsioni sul raggiungimento del picco e sull'inizio della discesa? «In questa fase risponde il professor Gregori nessuna predizione è certa, perché dipende dal modello che viene utilizzato a fronte di un fenomeno che nessuno conosce». Meglio allora concentrarsi sui dati sicuri, elaborati da Azienda Zero. Attualmente si trova in Terapia Intensiva il 18,3% dei ricoverati, con un'età media di 65 anni. Ma ad essere intubate sono anche persone più giovani: l'11,45% ha fra 45 e 54 anni e il 4,71% ne ha meno di 45.

Angela Pederiva

