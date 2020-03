L'ANALISI

Un'analisi della Harvard Business Review, importante rivista dell'Università di Harvard (Stati Uniti), mette in fila cosa è andato storto nel nostro paese e le lezioni da imparare per fermare il coronavirus. E mette a confronto gli approcci seguiti dalla Lombardia e dal Veneto. Lo studio riconosce all'Italia che diversi aspetti della crisi «possano essere attribuiti indubbiamente alla sfortuna, con dinamiche che difficilmente il governo avrebbe potuto tenere sotto controllo. Altri aspetti sono però indicativi di cose che si potevano fare meglio: «I grandi ostacoli in cui sono incappati i leader nel riconoscere la gravità e i rischi posti dalla Covid-19, nell'organizzare una reazione coordinata, nell'imparare dai casi di successo e più importante dai fallimenti».

«Il fatto che politiche diverse - scrive la rivista - abbiano portato a esiti differenti in due regioni simili doveva essere riconosciuto come una forte opportunità di apprendimento. L'esperienza del Veneto doveva essere sfruttata per rivedere da subito alcune politiche decise a livello nazionale e regionale. Eppure, solo negli ultimi giorni, e a un mese di distanza dall'inizio dell'epidemia in Italia, la Lombardia e altre regioni hanno iniziato a valutare e imitare l'approccio Veneto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA