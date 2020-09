L'ANALISI

ROMA Tre punti di Pil, pari a circa 50 miliardi di euro. Ecco la spinta che il Recovery Fund promette di offrire all'Italia, chiamata a «uno sforzo straordinario nell'attività di programmazione e a una capacità di realizzazione che non sempre il Paese ha mostrato di possedere, attenzione quindi agli sprechi e alle inefficenze». Bankitalia analizza il piano di risorse messe in campo attraverso un'audizione, alla commissione della Camera, di Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura economica. Il dirigente sottolinea come «l'impatto sull'economia dipenderà anche dal miglioramento del contesto in cui si svolge l'attività di impresa. Sarebbe rischioso assumere che la disponibilità di maggiori risorse possa automaticamente tradursi in una crescita economica sostenuta e duratura senza un impegno continuo per il miglioramento della qualità dell'azione pubblica». Le stime dei benefici per l'economia italiana dalle risorse del Recovery Fund riconosce Balassone sono difficili da quantificare e «l'incertezza è molto elevata». Bankitalia ha comunque simulato, con il suo modello econometrico, due scenari che prevedono, in quello più favorevole, un aumento cumulato del livello del Pil, appunto, di circa 3 punti percentuali entro il 2025. «Entrambi gli scenari spiega l'istituto centrale presuppongono che i fondi disponibili per l'Italia, che si assumono pari a 120 miliardi per i prestiti e a 87 per i trasferimenti, siano utilizzati pienamente e senza inefficienze, con una distribuzione della spesa uniforme nel quinquennio 2021-2025».

GLI SCENARI

Nel primo scenario - rileva la Banca d'Italia «si ipotizza che tutte le risorse vengano utilizzate per attuare interventi aggiuntivi rispetto a quelli già programmati e che questi riguardino integralmente progetti di investimento, la forma di spesa pubblica che in base all'evidenza empirica fornisce lo stimolo più elevato alla crescita del prodotto in condizioni normali. Le maggiori spese ammonterebbero a oltre 41 miliardi all'anno e potrebbero tradursi in un aumento cumulato del livello del Pil, di circa 3 punti percentuali entro il 2025, con un incremento degli occupati di circa 600.000 unità». Va rilevato, sottolinea Via Nazionale, «che questo scenario presuppone uno sforzo notevole in termini di progettazione e di capacità di esecuzione degli investimenti: si tratterebbe di raddoppiare la spesa effettuata nel 2019 (40,5 miliardi; tra il 2000 e il 2019 la spesa media annua per investimenti è stata pari a 43,5 miliardi, risultando peraltro sistematicamente inferiore a quella programmata, anche per la difficoltà di preparare e gestire i progetti)». Nel secondo scenario si ipotizza che una parte rilevante delle risorse, pari al 30 per cento, venga utilizzata per misure già programmate e che la parte rimanente venga destinata solo per circa due terzi a finanziare direttamente nuovi progetti di investimento. Sotto queste ipotesi gli interventi aggiuntivi ammonterebbero a circa 29 miliardi all'anno, di cui solo 19 per investimenti. L'impatto cumulato sul livello del pil raggiungerebbe quasi 2 punti percentuali nel 2025 conclude lo studio Banca d'Italia. Entrando nel dettaglio delle priorità ci sono tre macro aree per le quali sono necessari interventi urgenti con le risorse del Recovery fund: Pubblica amministrazione, innovazione e salvaguardia del patrimonio storico artistico e naturale. Per la P.a, in particolare, «il più elevato turnover atteso nei prossimi anni rende possibile l'ingresso di nuove risorse con un bagaglio di competenze più aggiornate. Il disegno di piani di assunzioni di medio-lungo periodo con concorsi da svolgere con cadenza regolare consentirebbe di selezionare su più coorti i giovani più competenti e motivati». Sull'innovazione gli investimenti privati nella manifattura e nei servizi volti ad accrescere la produttività potranno essere favoriti da programmi pubblici per la realizzazione di infrastrutture abilitanti di nuova generazione.

