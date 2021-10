Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIROMA Il percorso è stato più o meno quello di un uragano: è partito da est, in particolare dalla Russia dove la popolazione in maggioranza non è vaccinata e ora conta ogni giorno più di 1.100 decessi di Covid al giorno, un numero alto anche per un Paese così vasto; ha travolto l'Ucraina, che quotidianamente raggiunge il picco storico di infezioni ma anche di decessi (oltre 700) sempre in un territorio facilmente attaccabile,...