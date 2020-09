L'ANALISI

ROMA A palazzo Chigi si incrociano le dita nella speranza che nessuno dei due principali partiti della maggioranza drammatizzi o enfatizzi troppo i risultati elettorali. Con i 5S impegnati sul referendum e il Pd sulle regionali, il rischio del corto circuito è forte. Sul referendum la partita è quasi scontata. Affluenza e percentuali diranno quanto è ancora alto il sentiment antipolitico ma effetti sul governo sono da escludere. Il voto al tempo del Covid ha depotenziato molte delle tradizionali ricadute delle consultazioni regionali, anche se il centrodestra - in caso di vittoria schiacciante - chiederà al Quirinale di valutare un ritorno rapido alle urne. A differenza di ciò che accadde in Umbria, stavolta Giuseppe Conte si è guardato bene dall'intervenire nelle campagna elettorale. Ha espresso un suo favore per il quesito referendario, ma poichè la maggioranza è andata in ordine sparso, ha evitato persino le foto con i candidati. Eppure il tasso di nervosismo dei partiti della maggioranza è altissimo e destinato a scuotere già da domani sera l'esecutivo. Ufficialmente nessuno chiede un rimpasto, ma una messa a punto sarà inevitabile e non è detto che non si concluda con qualche avvicendamento che potrebbe anche rafforzare l'esecutivo-Conte e blindarlo sino alla fine della legislatura. Proseguire come se nulla fosse, con un crescente numero di questioni irrisolte e zoppicanti Piani di Rilancio, sarebbe per Conte un rischio. Governare con una maggioranza divisa, con il fiato sul collo dell'opposizione e un crescente gruppo di governatori di centrodestra sarà comunque complicato. Soprattutto se in autunno dovesse riesplodere l'emergenza-Covid. L'ombrello del Quirinale aiuta Conte e il suo governo, ma difficilmente potrà reggere l'urto di una doppia crisi: sanitaria ed economica.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA