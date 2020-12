L'ANALISI

Di quanto sono cresciuti i contagi in Veneto? Nelle ultime 24 ore nella regione ci sono stati 2.879 nuovi casi, 68 decessi, 17 ricoveri e un posto letto che si è liberato in terapia intensiva. Il Gazzettino ha messo a confronto i dati rilevati ogni martedì da quando è iniziata la scuola. Il 15 settembre i posti letto occupati nelle terapie intensive erano 21 e i positivi 25.026 contro i 172.084 di ieri. Il salto nell'aumento dei casi si è avuto a cavallo tra ottobre e novembre quando si è passati da 10.398 nuovi malati in una settimana (dal 20 al 27 ottobre) a 21.532 (dal 3 al 10 novembre). Dallo scorso mese il trend è rimasto pressoché invariato: un aumento di circa 20mila contagi ogni settimana. Un'inversione di tendenza la si è avuta quest'ultima settimana: dal 1° all'8 dicembre, per la prima volta, sono diminuiti i casi attualmente positivi, da 81.221 a 80.266 (-955) ed è drasticamente calato l'incremento del numero dei ricoverati: appena 87 in più quando un mese fa, nella settimana tra il 3 e il 10 novembre, il delta era arrivato a +605. È continuato invece a salire il numero dei morti: nella settimana tra il 6 e il 13 ottobre ci sono stati 26 decessi, nell'ultima settimana si è avuto il record con 544 vittime.

