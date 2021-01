LO STUDIO

VENEZIA Funziona solo il rosso, se viene acceso in tempo. È la conclusione a cui arriva uno studio dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie), che ha messo a confronto e ha analizzato i tassi di incidenza settimanale dell'infezione, registrati nei territori a cui in questi mesi sono stati attribuiti i diversi colori. Ebbene, come sintetizza Scienza in rete, solo le aree che hanno avuto le restrizioni maggiori hanno avuto «un declino importante e omogeneo» della presenza di Covid-19, «di gran lunga superiore a quanto riscontrato nelle regioni in arancione e in giallo», a cominciare dal Veneto.

I DATI

In particolare sono stati raffrontati i tassi di incidenza ogni centomila abitanti mediamente registrati nelle due settimane precedenti la classificazione. Nel caso del Veneto, giallo dal 6 novembre, a partire dagli ultimi giorni di ottobre era stato riscontrato un valore di 430,5, valore giudicato epidemiologicamente abbastanza simile a quello dei rossi Piemonte (609,3) e Lombardia (574,6), nonché dell'arancione Emilia Romagna (370,9). Ma nelle quattro settimane successive, gli effetti sono stati ben diversi. Mentre le altre regioni hanno visto gradualmente scendere il loro indice di rischio relativo, da 1 a 0,6 nel caso arancione e addirittura a 0,3 nei contesti rossi, il Veneto ha patito un progressivo aumento fino a 1,2. Oltretutto l'altra zona gialla considerata, e cioè il Lazio, ha invece rilevato un dimezzamento a 0,5, anomalia che in questa fase nemmeno gli epidemiologi sono riusciti a spiegare. Ad ogni modo, l'Aie resta convinta che «solo provvedimenti molto restrittivi possano garantire il drastico rallentamento della pandemia». (a.pe.)

