L'anagrafe vaccinale ora è operativa I certificati a scuola solo su richiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEROMA Grazie all'attivazione dell'anagrafe vaccinale non c'è più l'obbligo di presentazione dei certificati a scuola e cade di conseguenza la scadenza del 10 luglio per la consegna dei documenti per le iscrizioni scolastiche.Lo precisa il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a pochi giorni dalla data ultima per dimostrare alla scuola di avere rispettato le indicazioni di legge. Essendo stata attivata in tutta Italia (in Veneto e Friuli esiste da tempo) l'Anagrafe nazionale...