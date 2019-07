L'ammiraglio Usa ammette: «Rischiamo un incidente serio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIONEW YORK Cinquecento uomini non sono molti, ma sono un segnale che conferma l'escalation militare Usa nel Golfo Persiano. Per la prima volta dal 2003, i Marines tornano in Arabia Saudita, per cooperare nel tenere un occhio sull'operato dell'Iran. Altri 500 dovrebbero essere dislocati entro poche settimane. Dal maggio dell'anno scorso, quando ha deciso di abbandonare l'accordo del 2015 firmato con Teheran dalla comunità internazionale, Donald Trump ha chiesto e ottenuto dal generale Kenneth McKenzie, comandante dell'U.S. Central...