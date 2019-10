L'amico scarica il killer: «Non sapevo fosse armato io ero lì solo per la rapina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Uno si scusa e l'altro cerca di smarcarsi dall'accusa di omicidio: «Non sapevo che ci fosse una pistola, io ero lì solo per una rapina». Dopo la prima notte trascorsa nel carcere di Regina Coeli, ieri Valerio Del Grosso e Paolo Pirino hanno tentato di giustificare il loro folle gesto davanti al gip, in sede di interrogatorio di garanzia. Amici per la pelle, coetanei - hanno 21 anni - compagni di strada, una volta finiti in prigione non si spalleggiano più: ognuno pensa per sé e Pirino scarica l'amico. I due, che al termine...