L'amico dei ragazzi spariti: «Nessuno li sta cercando»

Ha cenato con Edith Blais e Luca Tacchetto, ha ballato con loro nel ristorante più in voga della città, ha addirittura ospitato a casa i due ragazzi per l'intera notte. Il francese Robert Juilloteau, 64 anni, è ufficialmente l'ultima persona ad aver visto il trentenne architetto padovano e la sua ragazza canadese, scomparsi venticinque giorni fa in Burkina Faso. Raggiunto telefonicamente dal Gazzettino nella sua casa di Bobo-Dioulasso, la seconda città del Paese, Robert fornisce una testimonianza importante e ricostruisce dettagliatamente...