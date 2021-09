Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOSTENITORIPADOVA «Walter mi ha raccontato che aspettava l'arrivo dei carabinieri a casa. Sperava solo venissero al mattino, così da evitare a suoi due figi piccoli di vedere il papà arrestato e portato in carcere. Uno strazio che avrebbe voluto non far provare alla sua famiglia». Sono le parole di Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola in provincia di Padova, assolto per aver sparato e ucciso nel 2012 un ladro perché si...