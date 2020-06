LA MANIFESTAZIONE

NEW YORK Bandiere a mezz'asta nella Carolina del nord ieri mattina quando il feretro di George Floyd è arrivato per una cerimonia commemorativa. Per quanto alcuni esponenti razzisti di estrema destra abbiano cercato di diminuire la figura di Floyd, ricordandone gli anni di prigione piuttosto che gli anni della riabilitazione, la decisione del governatore di accoglierne i resti con un segno di rispetto come le bandiere a mezz'asta testimonia di quanto oramai il nome del 46enne ex giocatore di football ucciso dalla polizia di Minneapolis sia diventato un simbolo di un movimento nazionale. Quella di ieri era la seconda delle cerimonie in sua memoria, dopo una prima che si è già tenuta a Minneapolis e il funerale che si terrà a Houston lunedì. E mentre il suo corpo attraversava l'America, a sua volta gli americani sfilavano in quasi tutte le principali città, con un milione di persone attese a Washington. Nel 12esimo giorno di proteste, i manifestanti si sono di nuovo riversati sulle strade, senza curarsi del fatto che il coronavirus sta continuando a uccidere. Anzi, nella capitale è stata la stessa sindaca Muriel Bowser, oramai in aperto scontro con il presidente, a invitare i manifestanti ad assembrarsi nella strada di fronte alla Casa Bianca che lei stessa ha fatto ribattezzare Black Lives Matter. Con un gesto di prudenza, anch'esso però in aperto scontro con il presidente, il ministro della Difesa Mark Esper ha dato ordine di disarmare la Guardia Nazionale ancora presente nella capitale per dare manforte alla polizia.

DEMILITARIZZARE

Il ministro ha intenzione di «demilitarizzare» la risposta alle manifestazioni, cioè proprio il contrario di quello che Donald Trump ha più volte chiesto, nella convinzione che bisogna «dominare le strade». Demilitarizzare non significa comunque che di colpo la reazione delle forze dell'ordine diventerà pacifica. Le polizie delle varie città hanno già dimostrato varie volte la mano pesante, e non solo durante i primi giorni quando si sono avuti gravi casi di violenza anche da parte dei manifestanti con distruzione di negozi e saccheggi, ma anche dopo che la protesta si è incanalata su una strada pacifica. Basti ricordare il 74enne spintonato da un poliziotto a Buffalo, che cadendo ha battuto la testa ed è stato lasciato a terra sanguinante e ora è in ospedale in condizioni gravi. Si è fatto largo uso di manganelli, pallottole di gomma, lacrimogeni, anche quando la gente era in ginocchio con le mani alzate, nel gesto di protesta pacifica che oramai è diventato il segno caratteristico di questo movimento. L'inginocchiamento è una forma di «contestazione rispettosa» adottata dal giocatore di football Colin Kaepernick sin dal 2016 sui campi di gioco al momento dell'inno nazionale, invece che stare ritti sull'attenti con la mano sul cuore. Significativo che ieri il capo della Lega Nazionale di Football abbia riconosciuto la legittimità di quel gesto, e abbia annunciato che da ora in poi verrà accettato senza rischio di sospensione. «Respect Existence or expect resistance» (Rispettate l'esistenza o aspettatevi resistenza) cantavano ieri i manifestanti a Washington, Filadelfia, New York, Los Angeles, recitando i nomi di George Floyd e di altre vittime della violenza della polizia. Nomi ai quali sembra si debba aggiungere oggi quello di Manuel Elis, un 33enne di Tacoma (Washington) morto poco dopo essere stato arrestato, lo scorso 3 marzo. Un video e una registrazione delle comunicazioni fra i poliziotti e la centrale rivelano che anche Ellis aveva gridato «non posso respirare». Dopo una breve inchiesta interna, i poliziotti che lo avevano fermato sono tornati in servizio. Solo ora, grazie all'eco dei fatti di Minneapolis, il caso di Ellis viene di nuovo studiato e il governatore chiede una inchiesta indipendente.

Anna Guaita

