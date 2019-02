L'ambasciatore rientra e Parigi invita Mattarella Ma M5S: avanti con i Gilet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIPLOMAZIAROMA L'ambasciatore francese è rientrato in Italia. Nemmeno il tempo di riposare le valigie a piazza Farnese che Christian Masset è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A cui ha consegnato una lettera del Presidente Emmanuel Macron: l' invito a compiere una visita di Stato in Francia. Una visita durata pochi minuti. La diplomazia dunque è all'opera ai massimi livelli per cercare di ricucire lo strappo di otto giorni fa, sfociato appunto nel richiamo a Parigi di Masset a causa...