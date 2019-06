CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETRIESTE Non c'è solo l'ipotesi di sospendere il Trattato di Schengen e ritornare ai controlli di frontiera: ora sul tavolo del governo italiano c'è anche l'ipotesi di innalzare una vera e propria barriera fisica al confine con la Slovenia per fermare i rinnovati flussi di immigrazione irregolare via terra lungo la rotta balcanica. Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alza il tiro sull'emergenza che riguarda Trieste e altre aree del Friuli Venezia Giulia proprio nelle frenetiche ore del caso Sea Watch. «Si è...