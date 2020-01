L'ALTRO FILONE

TREVISO Sullo sfondo della chiusura delle indagini sulle truffe c'è l'inchiesta sulla bancarotta.

Un nuovo filone che si è aperto dopo che la Corte di Appello di Venezia ha respinto il ricorso di Vincenzo Consoli contro la dichiarazione di insolvenza di Veneto Banca. L'ipotesi che ha spinto la Procura a chiedere la sostanziale dichiarazione di fallimento della banca alla data della messa in liquidazione coatta, nel giugno del 2017, è che il buco dell'istituto di credito arrivasse a quasi 2 miliardi di euro. Impossibile quindi far fronte a tutti i creditori, tanto più che il patrimonio di vigilanza sarebbe scaduto sotto i minimi di legge, rendendo impossibile, a norma di legge, l'esercizio dell'attività creditizia. A zavorrare i conti e scavare il profondo rosso sarebbe stata la reale consistenza dei crediti deteriorati, una volume enorme di denaro che Veneto Banca non avrebbe più potuto recuperare, in parte concessioni di credito a soggetti rispetto ai quali non erano state fatte le opportune verifiche sulla condizione di solvibilità. Crediti nei confronti di vip solo in parte rientrati, che fanno dire alla Procura (nella foto il pm Massimo De Bortoli) che le politiche generose di Consoli nei confronti degli amici e degli amici degli amici avrebbero depauperato il patrimonio fino a portare al crac vero e proprio.

