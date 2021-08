Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRO CASOVENEZIA «Oggi sono riuscita a parlare con mia madre, sono ancora tutti chiusi in casa, mio fratello ha fatto le spese all'interno del condominio, dove un negozio era aperto, per non farsi vedere. Ha visto i talebani che controllano e portano via le macchine con le targhe del Governo». La famiglia della veneziana Maria Khurasani è ancora in pericolo, chiusa in casa per la paura di trovarsi a dover fronteggiare l'ira dei...