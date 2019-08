L'altolà di Casaleggio e Grillo: mai più alleati con il Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Non ci fidiamo di Salvini. Ma non ci fidiamo neppure di Di Maio», scherzano nel Movimento 5 Stelle. Sia chiaro, è solo una battuta. La linea ufficiale pentastellata bolla come fake news la proposta del leader leghista di pacificazione, con tanto di offerta di Palazzo Chigi a Luigi. Però, aleggia ancora la preoccupazione che qualcuno desideri tornare con Salvini. «Tornare? Perché quando ci siamo lasciati con Salvini?», scherza su WhatsApp un parlamentare. A proposito della fiducia in Di Maio: è vero che il capo...