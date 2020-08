L'ALTERNATIVA

Anche se il nemico è uno solo, il Covid-19, le guerre in corso sono tante. Tra le più accese c'è quella sul plasma delle persone guarite, la nuova scommessa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che due giorni fa ne ha annunciato l'autorizzazione da parte della Food and drug administration (Fda). Sono mesi che scienziati e politici si scontrano sulla bontà di questo approccio ora consacrato pubblicamente da Trump, accusato però di strumentalizzare l'argomento a fini elettorali.

«Sono lieto di fare un annuncio davvero storico nella nostra battaglia contro il virus cinese che salverà innumerevoli vite», ha dichiarato il presidente americano. Il principio su cui si fonda questa terapia è piuttosto elementare: nel sangue delle persone guarite sono presenti anticorpi utili a combattere il virus. Gli scienziati allora li prelevano, sotto forma di plasma, e li iniettano in un malato con la speranza di aiutarlo a superare il Covid-19. Gli studi condotti finora, anche in Italia, ci dicono che si tratta di una strategia sicura. A questo scopo si applicano una serie di procedure in cui vengono inattivate le sostanze presenti nel plasma che potrebbero rivelarsi dannose per il ricevente. Del resto la somministrazione del plasma dei guariti non è un approccio del tutto nuovo. Si è ricorsi a questa opzione per il trattamento di pazienti con infezione in corso da West-Nile virus e, negli anni scorsi, è stata utilizzata anche nel trattamento di casi di Ebola e di pazienti colpiti da Sars e Mers.

IN PRIMA FILA

Tuttavia, ad oggi non ci sono dati sufficienti a provare efficacia del plasma iperimmune contro il Covid-19. E neanche le parole entusiastiche di Trump possono cambiare questa realtà, soprattutto dopo lo scivolone già preso dal presidente americano sul farmaco clorochina, presentato con lo stesso entusiasmo e poi «bocciato» dalla scienza. In verità sul plasma iperimmune ci sono dati promettenti, anche se non possono essere considerati definitivi. Uno studio della Mayo Clinic condotto su 35mila persone ha concluso che l'approccio sembra ridurre del 35 per cento la mortalità.

Anche l'Italia è in prima fila con studi sul plasma iperimmune. Uno studio condotto dall'Irccs San Matteo di Pavia e l'ospedale di Mantova, pubblicato sulla rivista Haematologica, ha mostrato una riduzione del tasso di mortalità dal 13-20 per cento al 6 per cento tra i pazienti con Covid-19 in terapia intensiva.

Attualmente l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sono impegnati in uno studio nazionale comparativo, lo Tsunami con capofila Pisa in collaborazione con i due primari mantovani dell'ospedale Carlo Poma Giuseppe De Donno e Massimo Franchini. Anche qui si parla di risultati promettenti. Tutto questo però non è bastato a convincere i più scettici. In primis, il virologo Roberto Burioni che sulla bontà dell'annuncio di Trump nutre qualche dubbio. «La storia ci insegna che, tutte le volte che la politica si è messa a piegare la scienza ai suoi desideri, sono successi disastri. Speriamo che questa volta vada meglio», scrive su Facebook.

ESSERE PRUDENTI

Prudente Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. «Non ho visto i dati, se ci fosse, come annunciato, il 35% di riduzione della mortalità sarebbe un risultato buono ma non particolarmente importante» dice e aggiunge: «come metodo va ancora molto standardizzato».

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è invece orgoglioso della scelta di Trump. «La cura con il plasma è vincente», scrive su Facebook. Tuttavia, un limite obiettivo c'è ed è quello della disponibilità dei donatori. In media per ogni sacca di sangue prelevata si riescono a trattare due pazienti e non tutti i pazienti sono poi adatti a donare.

Valentina Arcovio

