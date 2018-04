L'Alta Corte del Brasile revoca le misure cautelari contro Battisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTASAN PAOLO Cesare Battisti non avrà più neanche il braccialetto elettronico. Il Supremo Tribunale di Giustizia (Stj) brasiliano ha infatti accolto la richiesta di habeas corpus presentata dagli avvocati dell'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), revocando questa e altre misure cautelari che gli erano state imposte da una corte locale. La decisione è stata presa all'unanimità da tre giudici del sesto collegio dell'alta corte, dopo che il magistrato relatore del caso, Nefi Cordero, ha stabilito che non esistono...